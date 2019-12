Alfredo Duro, el púgil de 'El chiringuito': "He entrenado con gente mejor que este buen chaval" Marco Almodóvar 16:50 - 12/12/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el colaborador, que debuta en el ring contra Fabrice Tankeu

"Creo que gente como Juanfe, Edu Aguirre o Manolín sí se atreverían a pelear"

"No pienso ni en perder ni ganar. Lo único que me preocupa es estar a la altura"

El día ha llegado. Alfredo Duro debutará como boxeador esta noche ante las cámaras de El chiringuito de Pedrerol. El programa de Mega retransmitirá en directo el combate desde el gimnasio Emporio Barceló, en Alcorcón, y que enfrentará al colaborador con Fabrice Tankeu. La pelea tendrá tres asaltos de dos minutos.

El tertuliano dice en su charla con ECOTEUVE.ES [habrá segunda entrega de la entrevista] que no piensa en si gana o pierde, que lo "único que me preocupa es saber si estaré a la altura y demostrar a aquellos que han dedicado su tiempo que estoy en condiciones de salir al ring".

Duro, que no desvela sus puntos fuertes, no se atreve a retar a ningún compañero de El chiringuito porque esto "es una cosa muy seria". Aun así ve posibilidades a la gente más joven de la redacción como Juanfe, Edu Aguirre o Manolín. "Los de mi quinta tendrían dificultades hasta para subirse al cuadrilátero".

¿Estás nervioso?

No, no, estoy tranquilo. No es que sea un día más porque es inevitable pensar en el combate aunque sea 'pseudoficial', pero no entiendo que haya motivos para estar nervioso.

¿Por qué te dio por debutar como boxeador?

Ha sido una consecuencia de comenzar a entrenar y empezar a acercarme a todo lo que hay alrededor del boxeo. Con Iván, mi preparador, fue profesional, campeón de España y de Europa, siempre he tenido una relación distante sobre este deporte, pero a raíz de una serie de cosas que ocurrieron el año pasado, tenía ganas de iniciar alguna cosa personal diferente y empecé a entrenar con él y lo cierto es que me enganché muy pronto.

Me lo he tomado muy en serio desde el primer momento. Empecé a notar cambios, que evolucionaba, que iban encajando las cosas y que iba poniendo en práctica cosas que me enseñaba. Poco a poco, iba tomando forma hasta que un día, dije 'oye, que estamos ya para plantearnos hacer alguna pelea para después del verano'.

Eso sí, dejo claro que yo no soy ni me considero boxeador. Soy una persona a la que le gusta el boxeo, que entrena de forma muy seria con gente que en algunos casos espero que fueran boxeadores importantes. Tampoco tengo una licencia de boxeador profesional.

El chiringuito emite en directo el combate...

Claro, claro. ¿Cómo no va a estar El chiringuito al margen de esto? He notado la cercanía, el respaldo, el cariño de Pedrerol y de todos mis compañeros. Nunca fue la intención, pero a medida que esto crecía, Josep y la gente de Atresmedia entendieron que había posibilidad de estar cerca de mí y hacer el seguimiento. Al final, hemos llegado a la conclusión de que es una gran idea emitir la pelea.

¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes en el cuadrilátero?

Lo veremos a partir de esta noche. Lo que a mí me preocupaba era estar en una condición física que me diera seguridad y, físicamente, yo me veo bien. Ten en cuenta que es un deporte que cansa mucho porque te desgastas. Yo me siento cómodo y seguro en las circunstancias en las que yo normalmente me he tenido que subir al ring para hacer guantes.

Yo no te hablaría de ningún golpe en concreto, a no ser que descubramos algo. Supongo que esta noche, alguien sacará sus conclusiones sobre el golpe preferido o algún arma secreta. Igual lo tengo y no lo sé todavía.

¿Cómo ves a Fabrice, tu contrincante?

Le veo como un tipo de carne y hueso, que cuando se calza unos guantes, hace una serie de movimientos y da unos golpes que puede dominar. Lo que no sé es cuando se ponga en frente de mí, si esa apariencia física me dominará.

Creo que es un tipo que, ni mucho menos, tiene las condiciones ni la calidad ni la clase de la gente que he hecho guantes en el gimnasio. He entrenado con gente que está muy por encima en cuanto a calidad, técnica y hasta condiciones físicas que tiene este buen chaval. Hasta que no le vea arriba, no te podré decir.

¿Te lo tomarías como un fracaso si pierdes?

No pienso ni en perder ni ganar. Lo único que me preocupa es estar a la altura, el poder demostrar demostrar a aquellos que han dedicado su tiempo que estoy en condiciones de salir al ring.

¿Ganar o perder? Sinceramente yo no pienso en perder, pienso en acabar lo antes posible sabiendo que esto tiene unas pautas, que conviene no precipitarse y saber que tu momento va a llegar, pero también que el rival estará pensando lo mismo.

¿A qué compañero retarías a un combate?

A nadie. Esto es una cosa muy seria. Uno no entrena para tomárselo a broma. Yo no retaría a nadie, lo que sí puedo hacer es aceptar los retos de cualquiera de ellos, pero yo no reto a nadie. Eso sí, si alguno quiere, me da igual.

Pero, ¿quién crees que puede tener la valentía para subirse al ring?

Seguramente que muchos de ellos estarían en condiciones. Yo creo que la gente de la redacción, que son muy jovencitos, tipo Juanfe, Edu Aguirre o Manolín sí se atreverían. Algunos que están más cercanos a mi quinta creo que tienen muchas dificultades no solo para estar en el ring, sino para subirse a él. El hecho de pasar entre las cuerda les generaría dificultades.

¿Irán colaboradores del programa a ver la pelea al gimnasio?

Sí, sí.

¿Quiénes?

No lo sé. Supongo que aquellos que tengan tiempo, pero no puedo confirmar. Y si no va nadie, no pasa nada. El que tiene que ir soy yo.