Rocío Flores, ¿el fichaje bomba para la próxima edición de 'Supervivientes'? Ecoteuve.es 12/12/2019 - 15:32

La hija de Antonio David y Rocío Carrasco ha sido la revelación de 'GH VIP' desde plató

Ha nacido una estrella en televisión. El debut en los platós de Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, ha sido muy bien recibido desde que apareció por primera vez en GH VIP para defender a su padre.

El paso que ha dado Rocío Flores -nunca había estado en televisión- podría no quedarse ahí y continuar con otros proyectos que tiene en marcha Mediaset. La joven estaría en negociaciones para entrar a formar parte del plantel de concursantes de Supervivientes 2020, según El confidencial digital.

Hay que recordar que la situación familiar de Rocío Flores está de máxima actualidad después del paso de Antonio David por GH VIP. El exconcursante, además, ha fichado como colaborador de Sálvame y ha vuelto a traer a la primera línea informativa el divorcio y el proceso judicial que ha tenido con Rocío Carrasco en los últimos años.

Todo esto haría de Rocío Flores todo un fichaje bomba para Supervivientes. El reality, por cierto, ha adelantado su emisión a febrero debido a que Mediaset ha suprimido GH DÚO por la desbandada de anunciantes tras la polémica surgida por el 'caso Carlota Prado'.



De fichar Rocío Flores por Supervivientes, continuaría el recorrido de su tía Gloria Camila y el exnovio de ésta, Kiko Jiménez, que estuvieron en la isla hace tres ediciones.

En 2018, se rumoreó con la posibilidad de que Rocío Flores acabase viajando a los Cayos, pero en aquella ocasión lo rechazó por no poder compaginarlo con sus estudios, aunque reconoció ser seguidora del reality: "Es cierto que el formato del programa Supervivientes me gusta, pero al ser estudiante me es incompatible", dijo como respuesta a aquellas informaciones que la situaban en el concurso hace un par de temporadas.