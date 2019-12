Mediaset recupera a Sandra Barneda para el debate de 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 12/12/2019 - 14:57 0 Comentarios

El programa, que llega en enero a Telecinco y Cuatro, está presentado por Mónica Naranjo

Mediaset España estrenará en enero La isla de las tentaciones, versión española del formato de éxito internacional Temptation Island con Mónica Naranjo al frente. El programa se verá en Telecinco y Cuatro y supondrá, según define la cadena, "nuevos pasos en su estrategia de televisión transversal".

En este nuevo formato producido en colaboración con Cuarzo Producciones, cinco parejas ponen a prueba su relación conviviendo por separado en unas lujosas villas en República Dominica con un grupo de solteros/as en busca del amor. ¿Serán capaces de resistir a las tentaciones que les deparará esta experiencia?

Como complemento a las emisiones del programa, La isla de las tentaciones contará con un debate semanal moderado por Sandra Barneda, en el que un equipo de colaboradores analizará la evolución de las distintas parejas, sus reacciones y decisiones.

Mónica Naranjo compone e interpreta 'Temptations'

Además de conducir cada una de las entregas de La isla de las tentaciones desde República Dominicana, Mónica Naranjo ha compuesto e interpreta Temptations, título del tema central de la cabecera del programa.

En una alianza desarrollada por la División Comercial Editorial de Mediaset España con la cantante y Banijay, propietario de los derechos del formato original, Temptations estará disponible a partir del próximo jueves (00:00 horas) en las principales plataformas de distribución musical. Este acuerdo incluye, además, el uso por parte de Banijay de la canción como sintonía de cabecera en sus futuras ventas internacionales del formato.

Mónica Naranjo se ha mostrado "muy ilusionada por la oportunidad que me han brindado Mediaset España y Banijay de componer el tema musical central de La isla de las tentaciones. Me resultó curioso, además, que Banijay quisiera tener la posibilidad de usar la canción en las versiones del formato en otros países, lo que requería crear un tema más abierto musicalmente hablando y componerlo en inglés. Estuve varios meses dándole vueltas y no fue sencillo, porque tuve que dar un giro bastante brusco a lo que eran mis últimas piezas, pero al final estoy muy contenta con el resultado. Fue muy graciosa la primera vez que lo escucharon tanto el equipo de Mediaset España como el de Cuarzo Producciones. Dijeron que 'no parecía Mónica'. Ahí me di cuenta de que había conseguido lo que quería".