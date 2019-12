Un fontanero de Pontevedra se hace viral por querer denunciar a Pedro Sánchez: "Se ha pasado de listo" Ecoteuve.es 12/12/2019 - 13:37 0 Comentarios

Juan Carlos aseguró a Joaquín Prat que el presidente en funciones ha incumplido sus promesas

Joaquín Prat entrevistó en Cuatro al día a un fontanero de Pontevedra que se ha hecho viral por denunciar a Pedro Sánchez al sentirse "engañado y estafado" después de haber votado al PSOE en las últimas elecciones generales.

A mí entender, ese señor ha cometido un delito", empezó diciendo Juan Carlos. "Me explico, tras las elecciones del 10N tuve una charla con mi hijo pequeño de 16 años, un apasionado de la historia contemporánea, y él estaba abochornado por cómo era posible que el presidente del Gobierno de un estado como España hubiese prometido una serie de cosas y al día siguiente le faltó tiempo para decir 'yo no he dicho nada".

"Mi hijo me comentaba que con ese tipo de gobernantes, era totalmente lógico que al final la gente joven se echara a las calles, quemara contenedores, cortara calles y coartaran las libertades de otras personas que no se meten con nadie", continuó.

Después de que Juan Carlos argumentara que "España es un país democrático con todas las garantías", tomó la decisión de denunciar al presidente en funciones por mentir. "Pedro Sánchez se ha pasado de listo: desde su despacho oficial en la Moncloa ha llegado a reiterar en innumerables ocasiones que bajo ningún concepto pactaría con Unidos Podemos o con partidos de corte separatista".

Tras documentarse leyéndose varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia y ponerse en contactos con "varios bufetes de abogados", el fontanero afirmó que "hasta ahora, nadie me ha dicho que mi demanda no se ajusta a derecho".

Los delitos a los que se le puede acusar a Pedro Sánchez, siempre a juicio de este hombre, son por faltar a un "contrato verbal y publicidad engañosa". "Para poder llevar a cabo un contrato verbal lo único que se necesita son testigos, es decir, yo tengo que demostrar que este señor prometió algo y luego lo incumplió y tengo 40 millones de testigos", concluyó.