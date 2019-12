La oferta que Susanna Griso rechazó de 'Interviú': "Me daban bastante la brasa" Ecoteuve.es 12/12/2019 - 11:22 0 Comentarios

La presentadora confesó que Luis Rendueles le propuso salir en portada en numerosas ocasiones

Susanna Griso afirmó este miércoles que haber recibido varias propuestas de Interviú para posar desnuda en su portada. Su confesión vino a raíz del calendario solidario que han hecho los vecinos de Pedrazas de San Esteban, Valladolid, donde se desnudan para recaudar dinero en la lucha contra el alzheimer.

Espejo Público entrevistó a una de las impulsoras del proyecto, que no dudó en lanzar una invitación a la presentadora para el año que viene, a lo que Griso respondió: "Lo que no ha conseguido Luis [Rendueles], siendo director de Interviú, quizás lo consigues tú por una buena causa".

Rendueles, presente en el plató, lo confirmó: "A Susanna se lo propuse tantas veces que ya no me acuerdo de eso". "Ay, de verdad Luis, no me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Cuando Luis trabajaba para Interviú nos daba bastante la brasa a algunas", espetó ella.

"A algunas no, a ti. Te daba bastante la brasa a ti", certificó el colaborador del programa de Antena 3. Luego, los tertulianos propusieron protagonizar un calendario para el próximo año. "Ya hablaremos de la ropa", sentenció entre risas la Griso.