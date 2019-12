Manuel Carrasco confiesa que dos fans le llevaron a juicio ¡por una pandereta! Ecoteuve.es 12/12/2019 - 11:08 0 Comentarios

El artista cuenta a Pablo Motos en 'El Hormiguero' una surrealista anécdota

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Manuel Carrasco. El cantante onubense acudió a El Hormiguero para promocionar el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico: un álbum y DVD del histórico concierto de la gira La Cruz del Mapa que realizó el pasado mes de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

El artista compartió con el presentador algunas anécdotas sobre su larga trayectoria musical. La más sorprendente, desconocida hasta ahora, sobre el día que dos de sus fans le llevaron a los tribunales: "¿Es verdad que fuiste a un juicio por una pandereta? Eso no lo puede decir cualquiera", le preguntó Pablo Motos en un punto de la entrevista.

"Si, fui a juicio por tirar una pandereta al público de un concierto", confirmó Carrasco antes de desvelar más detalles de lo sucedido. "La cuestión es que no sabía por qué tenía que ir a la vista, solo me dijeron que había presenciado una pelea", empezó diciendo.

"Fui al juzgado con gorra, pero me reconocieron"

"Llegué a los juzgados de Madrid con una gorra porque me daba un poco de corte, pero alguno me reconoció", recordó. "La jueza me dijo que en un concierto había tirado una pandereta y me preguntó: De estas dos personas, ¿a quién se la diste?", relató ante las risas del público. Motos explicó que "había dos chicas que se habían peleado por la pandereta" y que por aquella disputa, habían ido a juicio. "Yo daba una en todos los conciertos y no me acordaba de ellas", añadió el cantante.

Manuel Carrasco contó que "la jueza aguantó el tipo e incluso se rió un poco porque eso no era normal. De haber sabido que ese era el problema le habría llevado una caja de panderetas, se las firmo y le doy un concierto. Pero el trago de pasar por el juzgado para ese temita...", aseguró entre bromas antes de que Motos le preguntara por la sentencia. "No sé, pero yo no he vuelto a lanzar panderetas al público", concluyó el andaluz.