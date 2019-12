Las fotos de la cena de presentadores de Mediaset: los presentes y los ausentes Ecoteuve.es 12/12/2019 - 11:00 0 Comentarios

Las caras de Telecinco y Cuatro celebran su habitual reunión de Navidad

La Navidad es sinónimo de cenas de empresa. Y Mediaset ha tenido la suya, en concreto la que celebran cada año todos los presentadores del grupo. Algunos de ellos han dejado las pruebas en las redes sociales a través de varias fotos que han colgado del encuentro con sus compañeros.

En una de las imágenes de grupo aparece Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, acompañado por algunas de las estrellas de Telecinco y Cuatro.

Iker Jiménez, Carmen Porter, Carme Chaparro, Carlota Corredera, Nuria Marín, Samanta Villar, Paz Padilla, Emma García, Christian Gálvez, Santi Millán, Nando Escribano, María Patiño y Joaquín Prat posan en una instantánea en la que también aparece Tania Llasera, aunque actualmente no tiene programa en parrilla desde la marcha de La Voz a Atresmedia.



En otra de las fotos que han colgado, posan Pablo Chiapella, Sandra Barneda, Jesús Calleja, Toñi Moreno y Jesús Vázquez, además de Padilla y Emma García.



La cena de los presentadores de Mediaset se produjo mientras se emitía GH VIP: Límite 24 Horas, por lo que Carlos Sobera no pudo asistir. Tampoco aparecen en las fotos Jorge Javier Vázquez, que se recupera de una operación, Jordi González o Ana Rosa Quintana.



Los presentadores han comentado las fotos con mensajes de cariño a sus compañeros y a la cadena, pero no han trascendido detalles de la reunión. En otras ocasiones sí se supo algún dato a través del testimonio de Jorge Javier Vázquez, que desveló algún cotilleo.