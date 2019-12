¿Beso entre Adara y Gianmarco? Así han pasado la noche tras su reencuentro en 'GH VIP' Ecoteuve.es 9:37 - 12/12/2019 0 Comentarios

El italiano volvió a la casa de Guadalix tras el fiasco de la semana pasada

Adara y Gianmarco volvieron a reencontrarse en GH VIP después de la noche que se vivió el pasado jueves, cuando Hugo, padre del hijo de la concursante, entró en la casa de Guadalix y besó a Adara mientras el italiano esperaba a reencontrarse con ella.

Los espectadores de GH VIP eligieron a Gianmarco para pasar una noche en el reality y provocar así la conversación con Adara que quedó pendiente en su frío cara a cara del la semana anterior.



Gianmarco reprochó a Adara su actitud de aquella noche, cuando besó a Hugo a pesar de que había pedido al italiano que le esperase fuera. "Te noté muy fría, como si no te interesara nada", le comentó este miércoles, durante la gala Límite 24 Horas. "Tú no sabes mi situación, a mí me chocó mucho que él me besara así", intentó justificarse Adara. "Para mí es difícil creerte, no es fácil para mí".

¿Beso entre Adara y Gianmarco en su noche juntos en 'GH VIP'?

Eso ocurrió en su cara a cara a solas en el búnker. ¿Y después? ¿Qué ocurrió cuando Gianmarco entró en la casa y se reencontró con el resto de concursantes? ¿Cómo pasaron la noche?

Adara dejó ver que sus sentimientos por Gianmarco eran fuertes a pesar de que el jueves pasado parecía decantarse por Hugo Sierra. Mila Ximénez le recordó su situación con el padre de su hijo. "Adelante, vívelo, pero hazlo bien. No encabrones al otro porque tiene un poder que te puede joder".



Noemí y Alba aguantaron varias horas despiertas durante la noche y tardaron en dejar a solas a Gianmarco y Adara, que apenas hablaron en profundidad sobre lo que había ocurrido desde que él fue expulsado del programa. Mucho cruce de miradas, sonrisas y caricias pero no llegaron a entrar en temas trascendentales. El italiano explicó que le había estado esperando fuera y que había hablado con su madre, Helena, algo que a Adara le sorprendió. "¿Hablas con mi madre?"

La ¿pareja? habló poco y durmió menos, pero los arrumacos continuaron durante horas y a punto estuvieron de darse un beso. En el directo de GH VIP se pudo ver cómo llegaron a estar a punto, aunque las cámaras evitaron ofrecer toda la secuencia a la espera de la gala de esta noche. ¿Habrá habido beso finalmente?