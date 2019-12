Preocupación con el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas: "Es el año que más problemas nos está dando" Ecoteuve.es 11/12/2019 - 19:11 0 Comentarios

La presentadora de Atresmedia habla del look de la cita más esperada

Faltan exactamente 20 días para recibir al 2020 y el vestido de Cristina Pedroche ya se ha convertido en el tema estrella de muchas conversaciones. La presentadora dará las Campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote.

Este miércoles, la colaboradora de Zapeando ha dejado caer que su atuendo se está haciendo a contrareloj y que se finiquitará a última hora: "No pasa nada, habrá Campanadas el día 31 y si el vestido no se ha terminado, pues iré con ese sin terminar. No hay opción B".

Lea también: En busca del vestido de Pedroche para Nochevieja: todo lo que se sabe del look más esperado del año

Pedroche ha reconocido sus nervios: "Es el año que antes hemos empezado a hacerlo y el que más problemas nos está dando. Es que es muy fuerte". Sus compañeros han querido echar más leña al fuego con un supuesto robo. "Lo lleve yo o lo lleve Josie, yo estoy muy segura".

La presentadora de Atresmedia no ha dado muchas pistas sobre el look más esperado del año, aunque sí ha dicho que este año no llevará ropa interior... porque no puedo".