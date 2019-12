El duro ataque de Kiko Hernández a Campanario: "Has vendido tu enfermedad, mentiste al juez" Ecoteuve.es 11/12/2019 - 18:30 0 Comentarios

El tertuliano de 'Sálvame' explota contra la mujer de Jesulín de Ubrique

Sálvame ha puesto este miércoles a debate la entrevista que María José Campanario y Jesulín de Ubrique han dado a una conocida revista. En ella, la mujer del torero habla de cómo ha vivido la enfermedad que padece, lo que ha hecho explotar en directo a Kiko Hernández, al que la aludida demandó por hablar en televisión de esta dolencia.

"Mi abogado le va a mandar un escrito al Supremo para poner en conocimiento esta situación y revisar la sentencia por sus declaraciones", decía Kiko muy enfadado al entender que existe una incongruencia entre lo que dictaminó el alto tribunal y lo que ha hecho la archienemiga de Belén Esteban.

"En el juicio ella dijo que yo había difamado y que ella nunca ha hablado de su enfermedad porque se avergüenza. Yo lo desmentí y aporté pruebas porque ha hablado mil veces de todo y dije que no era verdad, que había vendido su enfermedad y que cada vez que hablaba de eso donaba el dinero", defendió el colaborador.

El juez dio la razón a Kiko Hernández, que ganó el jucio pero que fue condenado a pagarle 2.000 euros a la demandante después de que esta pusiera un recurso. "Has perdido 8.000 euros y todavía estoy esperando que pagues las costas. Yo he perdido pero usted más. Ha perdido el juicio y hoy se ha demostrado delante de toda España que ha vendido su enfermedad. Ha mentido a España, a un juez y la justicia no esta para tonterías", lamentó el tertuliano.