El contundente mensaje de Risto Mejide a Martínez-Almeida: "No le vamos a dorar la píldora" Ecoteuve.es 11/12/2019 - 18:12

El alcalde de Madrid ha dejado de dar declaraciones al programa 'Todo es mentira'

Risto Mejide ha explotado este miércoles contra José Luis Martínez-Almeida después de que no quisiera dar declaraciones al programa Todo es mentira en un evento. ¿El por qué? "Porque no le hacemos la pelota en plató".

"Después de ese reportaje, alguien del gabinete de comunicación del alcalde se ha acercado a Fabián [uno de sus reporteros] y se ha quejado a nosotros porque por lo visto, según ellos, nos portamos muy mal con Almeida aquí en plató", ha desvelado.

"Como no le tratamos bien, no nos da declaraciones", ha añadido. "Esto la gente lo tiene que saber. La gente tiene que ser conocedora de que hay políticos que si no lo doras la píldora todo el día, luego no te dan declaraciones".

"¿Nosotros que preferimos? Pues seguir tocando los cojones, sinceramente", ha terminado el presentador de las gafas arrancando los aplausos tanto de sus colaboradores como del público.