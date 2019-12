Joe Pérez-Orive se despide de 'OT' con una emotiva carta: "No cambiaría nada" Ecoteuve.es 11/12/2019 - 17:38 0 Comentarios

El talent musical de TVE renovará al completo este año su mesa del jurado

Joe Pérez-Orive ha confirmado este miércoles que no será jurado de Operación Triunfo 2020. Después de formar parte de la mesa de OT 2017 y de OT 2018, el responsable de LiveNation no valorará las actuaciones de los concursantes de la próxima edición del talent, que regresará previsiblemente en enero a la parrilla de La 1.

Un día después de conocerse el fichaje de Natalia Jiménez, Pérez-Orive ha publicado una emotiva carta en su cuenta personal de Instagram en la que anuncia su salida del programa: "Queridos amigos, quisiera informaros oficialmente de que no estaré formando parte del jurado de la próxima edición de Operación Triunfo 2020, no sin antes agradecer a Gestmusic, RTVE, y OT, la gran oportunidad que me han brindado", empieza diciendo.

Lea también: La cantante Natalia Jiménez será la nueva integrante del jurado de OT 2020

"Atrás quedan dos ediciones de las que no cambiaría nada y que me han juntado con gente maravillosa Gracias por dejarme hablar de lo que más me gusta del mundo, la música. Gracias por dejarme disfrutar de los participantes y su talento, tanto en el plató como en las giras", continúa.

"Como decía el gran Winnie the Pooh 'Qué suerte tengo de tener cosas en la vida, a las que decir adiós se hace tan difícil", afirma Joe, que desea "toda la suerte y respeto del mundo" a sus sustitutos en el jurado. "Este ha sido, es y será siempre un gran programa. Hasta siempre... Viva la música.", sentencia.

La salida de Joe Pérez Orive no será la única. El formato de TVE renovará al completo su jurado y Manuel Martos tampoco estará en la próxima edición del concuso, tal y como informa Teleprograma. El hijo de Raphael se cae de OT después de que Universal Music haya decidido desvincularse del talent rompiendo su contrato discográfico con Gestmusic.

