Adara se rompe al hablar de sus problemas con Hugo: "Me he sentido muy fea" 11/12/2019

La concursante de 'GH VIP' relató a sus compañeras sus últimos meses de matrimonio

Después de que se destapara el 'melón' en GH VIP 7, Adara ha empezado a sincerarse con sus compañeras finalistas sobre sus sentimientos hacia Hugo y Gianmarco. Pese al beso con su marido parece que la madrileña no ha tomado una decisión.

Y es que Adara se rompió al hablar con Alba, Noemí y Mila de los momentos más duros de su relación y, en concreto, la falta de deseo sexual de Hugo. "Hay algo que tienen todas las parejas que no puede faltar", empezó diciendo.

"Si no funciona eso es que no funciona la pasión y no funciona nada", apuntó Alba a lo que Adara no pudo reprimir sus lágrimas: "Me he sentido fea, ha sido muy doloroso para mí".

"Me empecé a arreglar mucho, me puse a dieta, quería hacer deporte solo para gustarle y no había manera", continuó la concursante de GH VIP 7. "Entonces llegó Gianmarco, me miraba así... como si yo fuera su regalo".