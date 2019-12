Alberto Chicote denuncia una estafa con su imagen: "Ya está en manos de la policía" Ecoteuve.es 11/12/2019 - 16:56 0 Comentarios

El presentador de La Sexta toma acciones legales contra una empresa

Alberto Chicote ha sido el último famoso en denunciar públicamente la utilización de su imagen para una estafa que circula por Internet. En ella, se invita a los usuarios a invertir dinero en un producto financiero asegurando que varios rostros reconocidos por el público lo han probado antes y han quedado satisfechos.

Esta engañosa publicidad se realiza a través de una página web falsa que imita la visualización del periódico El Mundo en su versión digital y recoge unas supuestas declaraciones de Chicote en una entrevista en El Hormiguero en la que recomendaba a los espectadores a invertir en la compañía, algo que jamás ha sucedido.

"Después de ver que esta 'noticia' está corriendo como la pólvora me siento obligado a explicar que no tengo nada que ver con este supuesto 'chollo'", ha empezado diciendo Chicote en una publicación lanzada en su cuenta personal de Instagram. "El uso de mi imagen no está autorizado y nada de lo que cuenta, ni lo he dicho yo, ni ha ocurrido nunca. Ni hablé en su día con Pablo Motos de este tema ni nada que se le pareciese", ha aclarado enfadado.

"Los hechos están ya denunciados ante la policía y espero que sea posible que se retire de la circulación para que nadie pueda sentirse engañado, o caer en las redes", ha explicado. "Dios sabe lo que pueden hacer con algún incauto que pueda caer en sus manos", añade.

"Luchemos entre todos contra estos farsantes que solo buscan intentar aprovecharse de la buena fe de la gente y de la imagen de quienes despiertan confianza en base a su nivel de popularidad", ha sentenciado en una denuncia similar a la que han hecho otros famosos como Pablo Motos, Risto Mejide o Jordi Cruz.