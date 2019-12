Hugo Sierra recula y quita la demanda a Adara tras su reencuentro en 'GH VIP 7' Europa Press 15:00 - 11/12/2019 0 Comentarios

El uruguayo luchará por volver a enamorar a la concursante del reality

Si bien mucho se ha hablado de lo que ocurriría cuando Adara saliese de GH VIP 7, ahora sabemos qué la concursante va a estar mucho más liada de lo que está dentro. A pesar de que el jueves pasado se reencontrara con Gianmarco y con Hugo Sierra, quedan muchas cosas en el tintero y de las que se tendrá que enterar una vez ponga el pie fue de la casa más famosa de España.

Recordemos que Adara ha estado tonteando más de medio concurso con el italiano y ha asegurado en muchas conversaciones que ha sentido algo muy fuerte hacia él. Tanto es así, que gracias a la relación que ha tenido con él, el resto de España se ha enterado de que el vínculo con el padre de su hijo estaba completamente roto.

Lea también: Gianmarco, destrozado: el italiano, abatido en el parking de Telecinco tras ver a Adara

Tal era el miedo que tenía su pareja de quedarse sin novia y sin su hijo, que el empresario interpuso una demanda contra ella para quedarse con la custodia del hijo que tienen en común. Además, hizo una exclusiva en una de las revistas más importantes de tirada nacional en la que no solamente habló de ella, si no de la madre de la concursante. Por culpa de esto, ha iniciado un enfrentamiento público con la progenitora de Adara que parece que no acabará en buen camino.

Ahora, Hugo Sierra ha confirmado en Mujeres y Hombres y Viceversa que ha retirado la demanda que interpuso contra ella y todo ello a raíz de lo que ocurrió el jueves. El modelo subió a la casa de Guadalix de la Sierra y le aseguró que se había dado cuenta de que había hecho cosas mal y que la había desatendido.

El reencuentro que tuvieron los dos el jueves pasado ha desatado el nerviosismo en Adara y su pareja, ha visto desde fuera que tiene muchas posibilidades de salvar su relación. Ahora, Hugo ha empezado el proceso de reconquista y luchará contra Gianmarco para quedarse al lado de la que asegura que es el amor de su vida.