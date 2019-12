Rechaza a su cita en 'First Dates' por parecerse a Fidel de la serie 'Aída': "Busco un Mario Casas" Ecoteuve.es 11/12/2019 - 11:29 0 Comentarios

Aarón buscaba todo lo contrario a Juanlu: "Quiero un chico con apariencia varonil"

Aceptémoslo, el físico es en lo primero que nos fijamos en una primera cita. Y si no, que se lo pregunten a Aaron y Juanlu, dos solteros que acudieron a First Dates para encontrar a su media naranja. El primero buscaba "un chico con apariencia varonil, de gimnasio, el típico que entrena, que juega al fútbol, en plan macarra y que no parezca gay".

Pero Juanlu poco tenía que ver con esa descripción, ya que era un chico de apariencia femenino y un apasionado del maquillaje, algo que criticó Aarón: "A mi ese rollo me parece excesivo, aunque en mujeres sí lo veo normal".

La cita no apuntaba a un final feliz después de que Aarón revelara un dato sobre la infancia, que no sentó nada bien a Juanlu: "De pequeño era un poco homófobo. En el colegio me reía de los que tenían pluma".

Como era de esperar, Juanlu no quiso tener una segunda cita: "Ni yo soy tu tipo y como no se cuál es, supongo que tú no lo eres". Lo que no se esperaba era la respuesta de Aarón: "Yo tampoco la tendría porque busco un chico macarra tipo Mario Casas y tú eres más como Fidel, el de Aída".