Mariano Rajoy vuelve a 'El Hormiguero' y acaba con Pablo Motos en un bar bebiendo cerveza Ecoteuve.es 10/12/2019 - 23:13 0 Comentarios

El expresidente del Gobierno recordó la moción de censura que le sacó de Moncloa

Mariano Rajoy visitó El Hormiguero este martes con motivo de la publicación de su libro, año y medio después de haber sido desalojado de la Moncloa. "Para mí, haber sido presidente de mi país ha sido lo más grande que me ha ocurrido", dijo a Pablo Motos.

Rajoy habló de la moción de censura que le apartó del poder, el 1 de junio de 2018. "Sabía [que iba a salir adelante] desde el principio", dijo. "Se apostó por un Gobierno que todo el mundo sabía que no podía gobernar". Sobre el PP comentó que tuvo "una ligera empanada" por apoyar la moción días después de apoyar los presupuestos. Sobre el Gobierno del PSOE insistió en que "no ha hecho nada".

El día de la moción de censura, Mariano Rajoy acabó reunido con su equipo en un restaurante de Madrid en una comida que se alargó hasta la noche. El presentador de El Hormiguero le preguntó por algunos detalles de lo que pasó en aquel momento mientras su escaño estaba ocupado por el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría. "¿Qué pasó en aquella comida? ¿Tomasteis chupitos?", preguntó el presentador. "Francamente, no me acuerdo Pablo", bromeó. "Sí me lo pasé bien".

Rajoy y el colchón de Sánchez: "Le hubiera ido mejor con el mío"

Mariano Rajoy asegura que Pedro Sánchez no le ha llamado desde que es presidente para pedirle consejo. Sobre la anécdota que el actual gobernante contó sobre el colchón que había cambiado cuando llegó a la Moncloa, Rajoy también dio su opinión: "Le hubiera ido mejor continuar con mi colchón, porque se le hubieran pegado algunas buenas cualidades".

Como anécdota, al salir de la Presidencia del Gobierno, Rajoy se dejó allí "una bicicleta estática que está en La Moncloa. No me la llevé porque no tengo sitio".

Rajoy: "He visto Fariña y Vivir sin permiso"

Pablo Motos se llevó a Mariano Rajoy a un bar cercano al plató de El Hormiguero a tomarse una cerveza, algo el que expresidente se quejaba que no podía hacer cuando gobernaba. En ese momento, Pablo Motos le preguntó qué series de televisión suele ver. "Tengo Netflix. He visto Fariña y Vivir sin permiso. House of Cards me ha gustado mucho".

En cuento llegaron el bar, Rajoy echó un ojo a la televisión, que emitía fútbol, y se sentaron en una de las mesas. Presentador y expresidente pidieron "dos cervezas sin alcohol".