Exclusiva: Yolanda Ramos cerrará 2019, su año, como estrella del especial 'Feliz Año Neox'

Protagoniza 'Los Notas', el show de humor que el canal emitirá antes de las 'Preuvas'

Henar Álvarez, Edu Soto y David Fernández también participarán en el espacio de monólogos

Yolanda Ramos, una de las cómicas que más éxito ha cosechado esta temporada, cerrará 2019 al frente de un clásico de la televisión en Navidad. La actriz protagonizará el especial Feliz Año Neox, que se emitirá el 30 de diciembre, según ha sabido en exclusiva ECOTEUVE.ES.

Yolanda Ramos será una de las estrellas del programa que el canal de Atresmedia emitirá antes de sus ya míticas 'Preuvas' que se retransmiten en la víspera de la Nochevieja. La actriz pone así la guinda a un año en el que ha triunfado con sus trabajos en televisión, desde su personaje de Noemí Argüelles en Paquita Salas a Masterchef Celebrity.

Para esta ocasión, Neox prepara un show de monólogos, titulado Los Notas, que se ofrecerá en prime time del lunes 30, de igual manera que otros años ha ofrecido distintas entregas de Homo Zapping.

Henar Álvarez, Edu Soto y David Fernández estarán con Yolanda Ramos

Los Notas contará con cuatro humoristas, dos mujeres y dos hombres, que recuperarán el género del Stand Up en Atresmedia. Cada uno interpretará un texto que, obviamente, tendrá algún tinte navideño.

Junto a la veteranía de Yolanda Ramos, Neox también apostará por un talento emergente: Henar Álvarez. La humorista participa en el programa Buenismo Bien, de la Cadena SER, con Manuel Burque y Quique Peinado. Asimismo, colabora en Late Motiv y ha trabajado en Las que faltaban (Movistar+).

Los Notas también contará con el humorista Edu Soto (El Paisano, Tu cara me suena, Me resbala...) y David Fernández, actor de amplia trayectoria aunque sigue siendo recordado por dar vida a Chikilicuatre en Eurovisión. Ambos pertenecen a la escuela de El Terrat, productora del espacio.

Los Notas ocupará el prime time del 30 de diciembre y será la antesala de las 'Preuvas' que, como cada año, Neox emitirá desde la Puerta del Sol, en directo, poco antes de las 00.00.