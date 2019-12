El 'palo' de Pedrerol a Bartomeu por politizar el Clásico: "Torra le va a dar una palmadita en la espalda" Ecoteuve.es 18:46 - 10/12/2019 0 Comentarios

'Jugones' informa que los Mossos no garantizan la seguridad en el Barça-Madrid

"Lo tienen claro. Quieren boicotear el Clásico. Los independentistas quieren colapsar el Camp Nou y lo dicen abiertamente. ¿Ahora qué Bartomeu?". Josep Pedrerol ha iniciado Jugones señalando al presidente del Barça de "actuar como un político en lugar de un presidente".

Todo viene a raíz de la amenaza de la plataforma independentista Tsunamic Democratic de impedir que se juegue el Barça Madrid previsto para el próximo miércoles 18. Recordemos que el choque ya se tuvo que aplazar debido a las trifulcas en Cataluña tras la sentencia del procés.

Según la información dada por el informativo deportivo de La Sexta, los Mossos no garantizan la seguridad del encuentro. Un argumentario que utilizó en el editorial del lunes: "Lo Mossos están preocupados, pero Bartomeu no. El Madrid no sabe en qué hotel se va alojar, pero a Bartomeu le va a dar igual".

"Dice Barto que si todo es pacífico, bien. O sea que si 10.000 individuos impiden pacíficamente el acceso al Camp Nou, ¿qué hacemos? Si bloquean pacíficamente el acceso del autobús del Madrid al estadio, ¿cómo actúa la policía? "Si taponan "pacíficamente" las puertas del aeropuerto a la llegada de la expedición, ¿qué?", continuó.

Pedrerol criticó que Bartomeu no condene la politización del Clásico y que actué "como político y no como presidente del Barça": "Va a conseguir que Torra le dé una palmadita en la espalda".