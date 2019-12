Quique Dacosta cocina la vida de seis estrellas para Amazon: "Nos ha hecho vulnerables" Adrián Ruiz 15:50 - 10/12/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES, en la presentación de 'Una vida, una cena', la nueva serie de Prime Video

Andrés Velencoso, Najwa Nimri y José María Manzanares son algunos de los invitados

"He contado cosas que no quería contar", reconoce la actriz de 'Vis a vis'

"Esto no es un programa de cocina", advierte Quique Dacosta en la presentación ante los medios (entre los que se encontraba ECOTEUVE.ES) de Una vida, una cena, nueva serie documental de Amazon Prime Vídeo y The Mediapro Studio que aterriza este martes 17 de diciembre en la plataforma de streaming.

En ella, el chef Tres Estrellas Michelín se enfrentará al reto de plasmar, a través de la comida, los recuerdos y vivencias de seis personajes de la actualidad: las actrices Najwa Nimri e Inma Cuesta, el torero José María Manzanares, la tenista Garbiñe Muguruza, el modelo y actor Andrés Velencoso y el artista Alejandro Sanz.

"Tenían que ser invitados con los que me sintiera cómodo, porque si no me inspiran, hubiera sido muy difícil. Yo tenía que sentir algo y encontrarme a alguien que me llenara. Tenía que ser muy de verdad, porque si no, el programa no funcionaba", explica el extremeño, que reconoce haber sentido una gran presión ante "el juicio final" que suponía el comprobar de primera mano si el plato le había o no gustado.

En cada entrega, Dacosta logra sacar a relucir las memorias y emociones de cada invitado, que se abren ante las cámaras explicando sus éxitos y también sus fracasos. Por eso, el cocinero explica que ha intentado que algunas de sus presentaciones no fueran del todo agradables al paladar: "En un momento dado, no me podía creer que lo que comía no me estaba gustando. Tenía un punto dulce y también amargo. Luego me explicó que el plato se llamaba 'Lucía' y ahí lo entendí todo", explica Andrés Velencoso haciendo alusión a su madre, fallecida en 2002 a causa de un cáncer.

Manzanares: "Dacosta nos ha hecho vulnerables"

"Nos ha hecho vulnerables", declara por su parte José María Manzanares, que agradece a Dacosta "la oportunidad" de explicar lo que siente al dedicarse a la tauromaquia: "Fue muy bonito porque me lo hizo muy fácil. Se me puso la piel de gallina porque nos trasladamos a momentos de nuestra vida muy fuertes", reconoce.

Finalmente, Najwa Nimri confesó su "preocupación" por lo que se verá de ella en pantalla: "Sin querer, he contado cosas que no quería contar. Me preocupa haber contado cosas íntimas porque siempre he sido muy celosa de preservarlo. No hay nada como que te sienten y te cocinen", asegura la actriz, que recuerda con humor cómo empezó a sudar ante la "opulencia" del menú que le estaban presentando. "Ahí pensé: Joder, tu cosa funciona".

Desde Mediapro y Amazon Prime Video se muestran "orgullosos" del resultado y avanzan que hay conversaciones con otros países para la exportación del formato: "Estamos cerrando negociaciones con Alemania, Holanda, Finlandia, Noruega, Brasil, Italia y estamos teniendo contactos con Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Francia. Concebimos Una vida, una cena como un programa exquisito, muy cuidado y pequeño, pero nos hemos llevado la grata sorpresa de que se ha entendido muy bien en el mercado internacional", concluye Laura Fernández Espeso, productora ejecutiva del proyecto.