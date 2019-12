Carlos Cuevas responde a la pregunta del sexo de Broncano: "Me vas a meter en un problema" Ecoteuve.es 14:50 - 10/12/2019 0 Comentarios

"Si digo el número, el mes que viene se divide entre diez", apuntó el actor que da vida a Pol Rubio

La Resistencia volvió a desplazarse debido al éxito que obtuvo con sus programas especiales grabados en La Caja Mágica. Esta vez el destino fue el Paraninfo de la Universitat de Barcelona, donde realizaron un programa dedicado a Merlí: Sapere Aude, el spin off de Movistar+ de la exitosa serie, con Carlos Cuevas como invitado.

Como suele ocurrir habitualmente, y después de iniciar su entrevista hablando del joven jugador del Barça Ansu Fati, Broncano hizo las preguntas de rigor: el dinero y el sexo.

"Sé que la pregunta del dinero no la vas a contestar porque me lo has dicho antes así que cuéntame, relaciones sexuales en el último mes", continuó el presentador, centrándose en terreno más intimo de Cuevas ya que de la primera de las preguntas no obtuvo respuesta alguna.

"Ha sido un mes muy bonito la verdad, pero no te voy a dar el número", contestó mientras Broncano le presionaba para contarlo. "Me pones en un problema que flipas, si te digo el número el mes que viene se divide entre diez", declaró.

"¿Y a nivel cualitativo?", repreguntó el cómico. "Eso muy bien, precioso, muy bonito, excelente, supremo etc." enumeró Cuevas finalizando con este tema de conversación en la entrevista.