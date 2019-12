Alyson Eckmann desafía la censura de Instagram con un explosivo desnudo integral Ecoteuve.es 10/12/2019 - 13:16 0 Comentarios

La norteamericana se ganó el cariño del público español tras ganar 'GH VIP 5'

Alyson Eckmann se convirtió en un personaje muy popular en España después de ganar la quinta edición de Gran Hermano VIP. Tras su paso por Guadalix de la Sierra, la norteamericana fue uno de los rostros de Hable con ellas, el programa que emitió Telecinco.

La reportera ha reaparecido sorteando la censura de Instagram al publicar un desnudo integral en su cuenta personal. La foto, en la que Alyson se da una ducha al aire libre en California, acumula más de 15.000 me gustas.

Consciente de que la imagen puede resultar ofensiva para la red social, Eckmann ha decidido ocultar sus pezones con el emoticono de una estrella.

Con esto, la ganadora de GH VIP 5 habla de que, pese a coger algunos kilos, se siente estupendamente. "Somos muy duros con nosotros mismos y necesitamos relajarnos. Si eres feliz, saludable y tienes energía, ¿por qué te estresas? Desde hace dos años he tenido que comprar mucha ropa nueva, porque he subido algunas tallas, pero nunca me he sentido mejor conmigo misma".