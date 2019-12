El estratósferico precio del reloj de Ozuna deja "sin respiración" a Pablo Motos en 'El hormiguero' Ecoteuve.es 14:40 - 10/12/2019 0 Comentarios

El artista visitó el programa de Antena tres para presentar su nuevo disco 'Nibiru'

Ozuna: "Con cada éxito que logro me premio con un reloj"

El Hormiguero arrancó este lunes con la visita del cantante latino Ozuna, quien visitó el prime time de Antena tres para promocionar Niburu, su nuevo disco, y la gira que está preparando para 2020. Durante la entrevista el solista habló de sus efectos personales, incluso de los más excéntricos y valiosos.

Cuando Pablo Motos se interesó por el reloj que llevaba puesto en su muñeca, Ozuna desveló que pertenece "a una colección exclusiva de Rolex". "Los que coleccionamos relojes sabemos lo que hay", añadió entre risas el invitado, que ante la insistencia del presentador sobre este asunto, aseguró que los tiene "mejores".

Lea también: Cristina Pedroche, atropellada en su último reto en 'El Hormiguero': "Me estáis hundiendo".

"¿Cuánto dinero vale el mejor?", le preguntó Motos al invitado. "Como 1.200.000 dólares". En ese mismo momento sonó una melodía cargada de dramatismo que provocó una rápida reacción en Ozuna. "¡No me pongas esa música, que lo vendo!", soltó con sentido del humor.

Después de que el presentador de El Hormiguero se quedase "sin respiración", el artista justificó el motivo de su valorada colección: "Es algo que a mí me gusta, me encanta, no es para ofender a nadie. Desde antes de ser famoso siempre me han gustado los relojes en su categoría. Cada éxito que logro, gracias a dios, me premio con algún reloj", afirmó.

</p><p></p><p></p><p></p>

Ozuna entra en los Récord Guiness

Durante su visita Pablo Motos también hizo un repaso de su impactante vitrina de trofeos. Y es que el puertorriqueño logró ser el artista más visto en YouTube (2018), superó las mil millones de visitas en la mayor cantidad de vídeos en esta misma plataforma (7 veces), o consiguió ser el solista con la mayor cantidad de nominaciones en un solo año a los Premios Billboard de la Música Latina (23). Logros que le hicieron obtener hasta cuatro récords Guinness que aparecerán publicados en la edición de 2020 del famoso libro.