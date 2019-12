Alta tensión en 'Got Talent': un concursante se encara con Risto Mejide y reprocha su contradicción Ecoteuve.es 10/12/2019 - 11:09 0 Comentarios

El juez criticó al 'Dúo Forza' no haber utilizado el humor en su show de acrobacias

La tercera semifinal de Got Talent España tuvo un momento de tensión entre Risto Mejide y el dueto acrobático Dúo Forza. Uno de sus integrantes no pudo contenerse después de que el juez criticara con dureza su actuación, en la que a diferencia de las audiciones, no hicieron humor en el aire.

"No entiendo que seáis sordos. No tiene sentido que no escuchéis", empezó diciendo el publicista de las gafas. "Lo que nos gustó en las audiciones fue, precisamente, combinar las acrobacias con el humor. No tiene sentido que dejéis el humor de lado para hacer otra cosa que ya hemos visto muchas veces".

Lea también: Mediaset lleva 'Got Talent' al viernes y provoca el enfrentamiento contra 'La Voz Kids'

"Es como ir a un restaurante y que los platos te encanten y al día siguiente sea todo diferente y más caro. Lo difícil es coger lo que habéis hecho antes y evolucionarlo, lo fácil es que habéis hecho, hacer otra cosa que no tiene nada que ver".

"Estáis aquí por una razón, porque por primera vez vimos humor acrobático. Abandonar el humor me parece justificable si lo sustituyes por algo más grande. Y no lo he visto. He visto un número acrobático aéreo como he visto 200.000. ¿Con cadena? Ya, pero es como si te pintas de azul y parecerás un pitufo aéreo".

Uno de los participantes no pudo morderse la lengua y acabó contestando a Risto por contradecirse: "Entiendo que tú quieras más de lo mismo, pero luego no digas 'me gusta que me sorprendan, que varíen', porque no es así. Pero bueno, tú tienes la razón".

No contento con ello, Mejide dio la réplica: "Aquí nadie tiene la razón, el arte es lo que cada uno piense. Mi opinión es que no quiero más de lo mismo, quiero algo mejor y no me lo habéis dado".