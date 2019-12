Mediaset lleva 'Got Talent' al viernes y provoca el enfrentamiento contra 'La Voz Kids' Ecoteuve.es 10/12/2019 - 9:17 0 Comentarios

Está previsto que la final del concurso de Telecinco se celebre el próximo lunes, 16 de diciembre

Nuevo movimiento en la partida de ajedrez que Mediaset y Atresmedia protagonizan desde el fin de semana. Lo último es la decisión de Telecinco de llevar la semifinal de Got Talent al viernes para enfrentarlo a La Voz Kids.

Los bailes de programación comenzaron la semana pasada cuando, acabado Masterchef Celebrity, la noche del miércoles quedó 'libre' y Antena 3 decidió trasladar ahí La Voz Kids para dejar de competir con GH VIP Límite 48 Horas los martes por la noche. La jugada le salió bien al talent de Antena 3, que subió cuatro puntos de una tacada. LQSA lideró esa noche pero sin despuntar como lo hacía en otras temporadas.

Este fin de semana, Mediaset anunció un cambio de parrilla: trasladó al martes la mítica serie de Telecinco e hizo lo mismo con el programa En el punto de mira en Cuatro.

Pasada la medianoche del domingo, durante el debate de GH VIP, Jordi González explicó la otra parte del movimiento: GH VIP pasa al miércoles con una gala que ahora se llamará Límite 24 Horas con Carlos Sobera. Con este movimiento, Mediaset perseguía a La Voz Kids.

Mediaset persigue a 'La Voz Kids'

Sin embargo, el juego no había acabado. Antena 3 decidió, por sorpresa. sacar su talent infantil de la noche del miércoles y en su lugar programó la película Jugada salvaje. Al mismo tiempo, anunció que la semifinal de La Voz Kids se emitirá este viernes... ¿contra Volverte a ver? No. Telecinco también se ha movido y ha decidido programar Got Talent, también el viernes. El concurso de Mediaset emitirá su semifinal y, según lo previsto, el lunes 16 ofrecerá la gran final.