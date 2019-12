Violeta Mangriñán confiesa con cuántos chicos ha tenido sexo durante su vida y la fantasía que no ha cumplido Ecoteuve.es 9/12/2019 - 14:04 0 Comentarios

La concursante de 'Supervivientes' hace recuento y desvela algunos de sus secretos íntimos

Violeta Mangriñán es conocida por participar en varios programas de Mediaset, entre ellos Mujeres y hombres y viceversa o Supervivientes. La joven, pareja de Fabio Colloricchio, tiene un canal de Internet en el que habla de su día a día y confiesa algún secreto de su vida privada.

Violeta ha fantaseado con una posible futura boda con Fabio, a quien conoció en Supervivientes. Aunque hay un tema que le intriga. "La gente dice que cuando te casas ya no follas tanto. Yo no podría. ¿Te imaginas mi vida sin sexo?", reflexiona en su canal de Mtmad.

Tan enamorada está de Fabio que Violeta se plantea si el italiano será su hombre definitivo. "¿Será Fabio la última polla en mi vida?", comenta con una amiga, con quien hace recuento de los hombres con los que se ha acostado. "Fabio es mi 30. Me he fornicado a 30 tíos en 25 años", dice Violeta. "Fabio se ha calzado todo lo incalzable, menos mal que en España yo he sido la primera".



Sobre sus gustos en el sexo, Violeta reconoce que aunque tenía la fantasía de hacer un trío, nunca lo ha hecho. "Siempre ha sido una fantasía que he tenido en mi cabeza. Pero creo que ya no me hace falta. Me he enamorado, me planto en 30. Y ya ni tríos. No lo he hecho porque no ha surgido".