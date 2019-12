El verdadero origen del enfrentamiento entre Alba Carrillo y Jordi González: ¿Por qué se llevan mal? Ecoteuve.es 9/12/2019 - 11:09 0 Comentarios

El presentador y la concursante de 'GH VIP' se reconciliaron durante el último debate de 'GH VIP'

Que Alba Carrillo y Jordi González tenían una mala relación era un dato real pero que había quedado soterrado durante toda la edición de GH VIP. Este domingo, sin embargo, los protagonistas de este enfrentamiento se encargaron de recordarlo (y solucionarlo).

Alba Carrillo recibió una sorpresa de su novio, Santi Burgoa. Jordi González le anunció otra buena noticia "si me desbloqueas de Instagram", bromeó. En efecto, Alba Carrillo había prohibido el acceso del presentador a sus publicaciones hace un tiempo por una vieja disputa.

"Te agradezco muchísimo por cómo te has portado conmigo esta edición. Me daba miedo. Pero por supuesto que te desbloquearé. Eres un gran profesional y espero que podamos darnos un abrazo un día", dijo Alba Carrillo ante el comentario de Jordi González.

¿Pero qué ocurrió entre Jordi González y Alba Carrillo en el pasado? Hay que remontarse a 2016, durante el debate de GH17 que presentaba Jordi González y del que Alba Carrillo era colaboradora.

El origen del enfrentamiento entre Alba Carrillo y Jordi González

Durante aquel programa, se produjo un rifirrafe entre Ylenia y Alba Carrillo tras un comentario de Carmen Alcayde, que dijo que Yelnia no era una choni. "No, qué va", contestó Alba. "Prefiero ser choni y que toda me España me quiera por como soy, que por ser la 'ex de', como tú", contestó la de Benidorm. Esas palabras provocaron que Alba Carrillo dejase el plató. Minutos después, Jordi González pidió a sus compañeros que intervinieran para que volviese a su puesto de trabajo. "Que alguien hable con esta mujer, porque no se puede tener la piel tan fina".



Jordi González recordó este episodio hace tres meses, durante una intervención en Viva la vida. Ese día comentó a Emma García lo sucedido. "Yo creo que ella no sabía que 'tener la piel fina' era tener el umbral de la sensibilidad bajo", recordó. "Alba Carrillo me contestó: ¿tú me hablas de piel? ¿Tú con esa piel?"

La mala relación entre presentador y colaboradorano se quedó en aquel episodio de 2016. En otro programa que presentó años después, Jordi González se refirió a Alba Carrillo como "una que es conocida hace un cuarto de hora y se cree muy famosa. No la soporto y no diré nunca su nombre". Por su parte, Alba Carrillo dijo en un photocall que ella solo entraría a concursar en GH VIP si cambiaba de presentador, porque antes era Jordi González en conductor del reality con famosos. "Si lo presenta Jorge sí. Yo soy de Jorge Javier Vázquez".