El inesperado mensaje de Santi Burgoa a Alba Carrillo en 'GH VIP' Ecoteuve.es 9:15 - 9/12/2019 0 Comentarios

El presentador rompe su silencio en el reality para hablar con su pareja

El presentador Santi Burgoa se había mantenido ajeno a GH VIP, concurso en el que participa su pareja, Alba Carrillo. Pero en la recta final del reality, ha hablado por primera vez para mandar un mensaje a su chica.

"Albi, estoy orgulloso de ti. Tienes que seguir tranquila. Todo está perfecto fuera. Y cuando digo todo, es todo. Tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias. No tengas ninguna duda de mí. 'No news, good news'. Confía. Sigue siendo como eres: sincera, leal, honesta, divertida. Te espero siempre. Te quiero", dijo Santi Burgoa en un mensaje de texto que leyó Alba Carrillo.



La concursante también recibió otro mensaje de su madre, Lucía Pariente, y un dibujo de su hijo. "Estos tres regalos ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida", dijo Alba Carrillo.



La modelo y colaboradora se juega la victoria en GH VIP contra Mila Ximénez, Noemí Salazar y Adara Molinero, la gran favorita.