La sorprendente conexión entre Karlos Arguiñano y el padre de Iñaki López que ha dejado atónito al presentador Ecoteuve.es 8/12/2019 - 12:30

El guipuzcoano repasa su trayectoria como cocinero en el plató de 'La Sexta Noche'

Karlos Arguiñano, uno de los cocineros españoles más mediáticos, acudió a La Sexta Noche para hacer balance de su trayectoria profesional. Además, el guipuzcoano desveló el vínculo que tiene junto a Iñaki López y que era desconocido para el público.

Durante la charla, el presentador expresó que "en el 1979 yo veraneaba por Zarautz pero no sé el motivo auténtico". Entre risas, el cocinero desveló que "tu padre y yo hicimos juntos la mili en Vitoria. Era mi cabo y me mandaba a la compra".

El primer libro de Karlos Arguiñano

"Hicimos tal amistad que cuando empezó a veranear con tu madre, se vinieron a Zarautz. Alquilaron un piso y estuvieron aquí durante años", prosiguió Arguiñano ante la atenta mirada de López. Además, añadió que "cuando tu madre estaba embarazada de ti, yo no te conocía pero el bulto de tu madre lo veía perfectamente".

Por último, el presentador y el cocinero hablaron de los libros que Arguiñano había publicado. Fue en ese momento cuando el chef confesó que el padre de Iñaki López le ayudó con su primer libro: "Como él se dedicaba a vender, me dijo que íbamos a hacer el primer libro con seis vídeos. Me parece una cosa muy curiosa que hayan pasado casi 30 años y que ahora me venga Iñaki López hijo a la presentación de mi último libro".