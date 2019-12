Belén Esteban hace público el verdadero motivo por el que entró en 'GH VIP' Ecoteuve.es 8/12/2019 - 11:44 0 Comentarios

La colaboradora se alzó con la victoria de la tercera edición del programa

La participación de Belén Esteban en la tercera edición de GH VIP fue una de las más comentadas hasta el momento. La madrileña fue la protagonista indiscutible por sus enfrentamientos contra Olvido Hormigos, por su alianza con Ylenia Padilla y Víctor Sandoval y por sus grandes momentos como concursante.

Una vez finalizado el reality show, la princesa del pueblo reprochó a sus compañeros de Sálvame que fueran tan duros con ella cuando sabían la razón por la que ella había entrado. Sin embargo, hasta el pasado jueves la colaboradora no había hecho público de forma tan explícita el motivo de su ingreso en GH VIP.

Belén Esteban "obligada" a entrar en GH VIP

Los colaboradores de Sálvame estaban hablando sobre la participación de Mila en la actual edición del formato cuando Raquel Bollo se encaró con Kiko Hernández por no haberle defendido durante su estancia en la casa.

Fue en ese momento cuando Belén Esteban desveló el motivo de su ingreso al reality show por excelencia: "Yo no entré por dinero. Entré porque me dijeron sí o sí". En más de una ocasión, la colaboradora había manifestado que no entró porque ella quisiera sino que así se lo había requerido la cadena para la que trabaja.