Adara hace balance y saca conclusiones tras sus reencuentros: ¿Hugo Sierra o Gianmarco Onestini? Ecoteuve.es 7/12/2019 - 14:16 0 Comentarios

La concursante ha confesado a Alba y Noemí lo que sintió con cada uno

El pasado jueves Adara se reencontró con Hugo Sierra tras más de dos meses sin verse. No obstante, el uruguayo no fue el único en subir a la casa ya que Gianmarco también se vio las caras con la concursante. De este modo, se produjo uno de los momentos más esperados de la vigente edición.

La madrileña fue la encargada de elegir a quién de los dos prefería ver primero y lo tuvo claro: Hugo. Pese a que todo apuntaba a un reencuentro frío, la pareja pudo hablar sobre todo lo que había acaecido en la casa y se despidieron con un apasionado beso. Mientras tanto, Gianmarco estaba viendo todo desde la sala de expulsión.

Lea también: Mediaset se plantea cancelar 'GH DÚO' para emitir 'Acorralados' tras la pérdida de anunciantes

Adara se ha reunido con el resto de sus compañeras para desahogarse y expresar lo que siente. Asimismo, la concursante ha manifestado que está confusa tras su reencuentro con el padre de su hijo porque no sabe si es normal que las parejas sufran alguna crisis.

Por su parte, Alba ha expresado que en muchas ocasiones las parejas superan las crisis y salen reforzadas de la situación. Además, junto a su compañera Noemí, piensa que Hugo demostró ser un caballero y pensar en el bien de Adara: "Yo veo más hombre a Hugo. Te dice te quiero y vamos a solucionar las cosas".

Adara confiesa que Hugo "le sorprendió" para bien

Adara ha confesado a sus compañeras que está más tranquila tras ver la actitud de Hugo porque "me dijo muchas veces que me amaba y que me echaba de menos". Más tarde, la concursante ha asegurado que hay cosas que no le gustaron de Gianmarco y que sintió que "solo vino para saber si tenía que esperarme o no".

Tras la reflexión, las tres juntas han sacado conclusiones. Alba piensa que la relación puede reforzarse y que lo que ha sucedido puede haber sido bueno "para que Hugo se ponga las pilas". Adara, siguiendo con su pensamiento, ha expresado que "Hugo me sorprendió".