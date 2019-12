El sorprendente hobby de una comensal de 'First Dates': "Subo a gente desconocida a casa para que mi pájaro les insulte" Ecoteuve.es 7/12/2019 - 12:39 0 Comentarios

La joven tiene dos perros, un conejo, un gato, un pájaro y cuatro ratas

Miriam y Nacho acudieron a First Dates dispuestos a encontrar el amor. Ella, procedente de Móstoles, se dedica a la hostelería y aseguró que "soy como una anciana encerrada en casa porque no hago vida social". Además, la joven desveló que "si salgo es al centro comercial y tampoco quiero porque me acabo gastando mucho dinero".

Por su parte, Nacho también es de Móstoles y estudia diseño y desarrollo de videojuegos. "Me gusta que una chica tenga algo que la diferencia y que sea un poco más bajita que yo", expresó en el vídeo de presentación. Además, el joven entró con un ukelele, al igual que hizo su cita.

Lea también: Las confesiones sexuales más picantes de una comensal de 'First Dates': "Soy muy liberal, no me cierro a nada"

Los animales de Miriam al descubierto

Durante la cena, hablaron de muchos temas en los que estaban de acuerdo. No obstante, Nacho expresó que "le gusta salir siempre que haya gente disponible". Miriam se sinceró y le contó que "odio salir de fiesta, la aglomeración de gente me agobia. Yo vivo encerrada en casa con un montón de animales".

"Tengo dos perros, un gato, un conejo, cuatro ratas y un pájaro", prosiguió la madrileña. Además, añadió que "al que menos soporto es al pájaro. Le hemos enseñado a hablar y te muerde fuerte y te insulta. Te llama cabrón así porque sí. Muchas veces subo a gente desconocida a casa para que les insulte. Es muy gracioso y vale la pena verlo".