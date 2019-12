Lydia Lozano se rompe y estalla contra Kiko Hernández en 'Sálvame': "¡Sois patéticos!" Ecoteuve.es 7/12/2019 - 11:47 0 Comentarios

El colaborador asegura que no se cree la amistad entre la periodista y Anabel Pantoja

Mila Ximénez decidió que Anabel Pantoja fuera su jefa de campaña durante la recta final de GH VIP. Asimismo, Lydia Lozano anunció que no iba a hablar sobre el concurso de su compañera para no perjudicar a la sobrina de la tonadillera en su labor.

Kiko Hérnandez, sorprendido por las declaraciones de la periodista, no dudó en atacarla: "Desde que desembarcó aquí Isabel Pantoja hay unos lametones de trasero que flipas, entre ellos están los de Lydia Lozano. ¿Ya te ha pedido que le invites a la boda?".

Lydia Lozano asegura no ser pelota de Anabel Pantoja

"No tenéis ni puñetera idea de la amistad que yo tengo con Anabel, tenéis que cuestionar todo, sois patéticos", respondió Lydia Lozano con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Anabel Pantoja salió en defensa de la colaboradora asegurando que "no me lo ha pedido" y que "nadie me tiene que hacer la pelota".

"Lleváis así toda la puta tarde, que coñazo de verdad", exclamó la periodista mientras Hernández alegaba que "no me creo esa amistad". Por último, el colaborador, con el apoyo de Kiko Matamoros, añadía que "has puesto a parir a la tía, a Kiko Rivera y a todo el mundo".