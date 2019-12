La impagable reacción de Estela al saber de la presunta infidelidad de Diego Matamoros con Lola Ortiz Ecoteuve.es 6/12/2019 - 12:29 0 Comentarios

"Me la bufa lo que pueda decir", afirmó la concursante al ver el 'Deluxe' de la viceversa

No todo fue el culebrón de Adara en GH VIP 7. La entrevista a Estela, la última expulsada de la edición, tenía su miga. Primero por encontrarse con Kiko Jiménez después de que Diego Matamoros le dijera que le había "engañado" y que era un "mierdas" y, segundo, por ver su reacción a la presunta infidelidad de su marido con Lola Ortiz.

El programa puso a Estela el vídeo en el que la viceversa contó en el Deluxe que hace dos semanas había mantenido relaciones sexuales con Diego en su casa.

"Yo no me lancé a darle un beso, en todo momento fue él", explicó Lola haciendo alusión a las imágenes en las que los dos aparecen muy acaramelados en una discoteca. "Tienen un matrimonio que yo todavía no termino de entender", terminó.

"Que a mí esta chica entienda o no mi matrimonio, me la bufa", dijo contundente Estela tras ver las imágenes a lo que Diego añadió que está "querellada": "Donde voy a demostrar la verdad será ante un juez, no en ningún plató. Cuando gane se lo voy a demostrar a todo el mundo y esta tía va a estar viviendo para pagarme a mi todo". "Y a mí", apostilló su mujer.

"No me importa lo que diga esa chica ni nadie. Por lo que me dijeron Kiko y Sofía podía intuir que me iba a encontrar con esta situación, que sea verdad o no, ya no lo sé. Lo que tengo claro es que lo hablare con Diego en casa, él y yo solos", zanjó Estela ante las pullitas de Sofía Suescun.