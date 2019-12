Las confesiones sexuales más picantes de una comensal de 'First Dates': "Soy muy liberal, no me cierro a nada" Ecoteuve.es 6/12/2019 - 11:08 0 Comentarios

"Si me sale subir una foto en bragas a Instagram, la subo", reconoció Rocío

"No me va el masoquismo, pero morder me encanta. En la oreja, en el cuello..."

La cita entre Rocío y Angel subieron la temperatura del restaurante de First Dates hasta límites insospechados. La culpa la tuvieron las explosivas confesiones sexuales de esta joven almeriense de 19 años que, a priori, pareció no estar convencida con su pareja: "Nunca me fijo en un chico con gafas".

Después de discrepar en el tema del deporte, Rocío empezó a lanzar sobre temas sexuales: "Yo hago lo que quiero. Si me sale subir una foto en bragas a mi Instagram, pues la subo", empezó diciendo.

Lea también: La fantasía sexual de Yolanda hace cambiar de opinión a Adrián en 'First Dates': "Ahora sí; has subido la nota"

"Pero a mi exnovio, por ejemplo, sí que se la liaba muchísimo por comentarle a otras niñas. ¿Tú que opinas?", preguntó de forma envenenada al estudiante murciano, que contestó: "Bueno... Si te apetece, ¿por qué no vas a subirla? Y yo no comentaría a otras personas":

Rocío siguió subiendo la temperatura de la cita: "Yo soy muy activa y liberal. No me cierro a nada. Y cuando te digo a nada, es a nada. Imagínate, que vamos paseando por la calle o la playa y nos apetece... pues, ¿por qué no?".

"Además, me encanta morder. No me va el masoquismo, pero morder me encanta. En la oreja, en el cuello... ¿a ti te gustan que te muerda?", preguntó ella a lo que él respondió sorprendido: "Bueno, me gusta morder en el labio y besar. Me tiro mucho tiempo con los preliminares". Finalmente, como era de esperar, los dos quisieron tener una segunda cita.