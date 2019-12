Vuelco total al culebrón de Adara en 'GH VIP': su apasionado beso con Hugo Sierra deja hundido a Gianmarco Ecoteuve.es 6/12/2019 - 10:13 0 Comentarios

La concursante se reencontro con los dos hombres de su vida y confeso estar "echa un lío"

"¡Madre mía, madre mía!". La frase de Adara por la que todos recordaremos esta edición de GH VIP, resume a la perfección lo que pasó este jueves en Guadalix. El culebrón que ha copado toda la edición del reality pudo dar un vuelco total después de que la madrileña se reencontrara con su marido Hugo Sierra y con Gianmarco, el italiano por el que ha puesto su matrimonio 'patas arriba'.

El programa dejó elegir a Adara con quién quería verse antes. Eligió a al padre de su hijo. La concursante recibió al padre de su hijo con un fuerte abrazo que se prolongó durante varios segundos. "No vengo a reprocharte nada, no vengo a echarte en cara nada", empezó diciendo el uruguayo.

"Hay muchas cosas que me han dolido obviamente, pero las hablaremos afuera. Creo que merecemos una conversación tranquilos", afirmó él a lo que ella respondió que todo ha sido un "error" y le invitó a reflexionar: "¿Este tiempo que has estado fuera, qué has pensado? ¿Te has dado cuenta de cosas de cuando estábamos juntos?".

"De todo. ojalá no estuviera acá las cámaras", respondió luego él. El encuentro acabó con un final que pocos esperaban. ¿O sí? Adara y Hugo se dieron un apasionado beso, ante un incrédulo Gianmarco, que observaba todo desde el confesionario. Por cierto, de la demanda y de todo lo que ha contado por exclusivas, chitón.

Gianmarco, hundido ante las dudas de Adara: "¿Tengo que esperarte fuera?"

Minutos después, turno para Gianmarco. El italiano fue a por todas y se declaró a Adara hablando de lo bonito que sería un futuro juntos: "Te acuerdas la primera vez que estábamos siempre durmiendo juntos. Cuando nos hemos rozado la mano yo he sentido algo muy fuerte. Por las noches no logro dormir porque pienso en las noches que pasaba contigo".

"Siempre te he esperado. He extrañado tus risas, sus bromas, cuando me quemaste la camisa, cuando me querías cortar el pelo", siguió él para luego directamente lanzar un ultimatum: ¿Tú quieres que yo te espere?". "No lo sé, Gianmarco. Estoy superliada, necesito tiempo y pensar", respondió ella.

El italiano repitió la misma pregunta en varias ocasiones hasta el punto de llegar a agobiar a Adara. "La respuesta la tengo. No me miras como antes", se autocontestó él. "No lo sé. No sé como no me ha estallado la cabeza. Haz lo que sientas", dijo ella arrancando los aplausos del público.

Ya en plató, Gianmarco se mostró totalmente abatido y reconoció que Hugo había dado un paso muy grande: "En lo bueno y en lo malo, uno tiene que abrir los ojos y ya los he abierto. Al final no es la persona que uno conoce. Estoy enamorado pero no estoy tonto".

La bronca de la madre de Adara con Hugo Sierra: "Como vuelvas hablar de mí, te demando"

El 'gordo' llegó pasada la una de la medianoche. Helena, la madre de Adara, no se tomó muy bien que ahora Hugo sí quisiera subir hasta la casa de Guadalix de la Sierra tras haber renunciado a acudir a los platós y haber pedido, según dicen, dinero por ello. Así que cuando el marido de su hija llegó al plató se formó una monumental bronca.

"¿Te incomida que esté Hugo en plató", pregunto Jordi a lo que ella respondió que no y que "esperaba que, al menos, me hubiera saludado". El uruguayo contraatacó: "Tiene tendencia a atacarme". Helena acabó con advertencia: "Como me vuelvas a nombrar en una revista, te voy a demandar, ¿te queda claro?".