"¡Parad ya!": Dani Mateo se queda "loquísimo" por la última moda en Instragram Ecoteuve.es 19:07 - 5/12/2019

El actor Josh Brolin probó el "bronceado de ano", aunque no lo recomienda

Dani Mateo se ha quedado "loquísimo" con la ultima moda de Instagram: broncearse el culo al sol. El presentador ha mandado un claro mensaje desde Zapeando: "¡Parad ya! ¡No lo hagáis!".

El presentador no ha sido el único que se ha mostrado reacio con esta nueva tendencia después de que el actor Josh Brolin, protagonista de No es país para viejos, compartiera su experiencia en redes sociales.

"Probé a tomar el sol en el perineo como he estado escuchando y mi sugerencia es que no lo hagas tanto tiempo como yo. Mi ano está muy quemado. Iba a pasar el día comprando con mi familia y, en cambio, estoy usando hielo y cremas de aloe y quemaduras por el dolor tan severo. No sé quién diablos pensó en esta estúpida...", ha dicho el intérprete.

"Debió echarse crema de ojete", ha recomendado Lorena Castell. Para Dani Mateo está claro que "cuando empieza a picar, hay que parar".