Amaia no quiere que se vea el documental de 'OT 2017' que la hizo "llorar muchísimo": "Sería una mierda" Ecoteuve.es 5/12/2019 - 13:38 0 Comentarios

La ganadora del talent de TVE asegura que ahora está "fuera de contexto"

Amaia Romero ha vuelto a sorprender con unas declaraciones que no gustarán demasiado a los seguidores de Operación Triunfo. La ganadora del talent de TVE ha asegurado en una entrevista que no le haría mucha gracia que viera la luz el documental de OT 2017 que grabó con Gestmusic tras salir de la Academia.

"Vengo a deciros que me han enseñado el documental de OT y he llorado muchísimo, es increíble", aseguró la navarra en el verano de 2018 en un tuit que con el paso del tiempo terminó borrando. Y es que parece que, dos años después, Amaia ha cambiado de opinión sobre todo lo que vivió una vez finalizó la exitosa edición del programa.

Lea también: ¿Por qué no ve la luz el documental de Operación Triunfo 2017 que hizo llorar muchísimo a Amaia?

"No me gustaría que saliese [...] espero que no salga. No tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Es un documental que se grabó después de OT, que contaba lo que pasó después: Eurovisión, la gira...", empieza explicando recordando que en "la mayoría del documental salgo yo, el 95% de las imágenes son conmigo". "No es algo que no quiera que salga, porque no quiera que se vea, es porque es algo que ya se vio y vivimos en esa época", justifica a eCartelera.

"Ahora he sacado mi primer disco, creo que ahora mismo ese documental está fuera de contexto. No tiene ningún sentido que salga ese documental, es un poco sentido común", defiende Amaia que afirma que "si de repente saliese, sería una mierda".