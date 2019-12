Juanma Castaño, "decepcionado" con Manu Carreño: "No tengo ningún trato con él" Ecoteuve.es 13:00 - 5/12/2019 0 Comentarios

El locutor de COPE explica que la salida de Manolo Lama de Mediaset fue el detonante de su distanciamiento

'El partidazo' acaba de arrebatar el liderazgo histórico de 'El larguero' tras 25 años

Durante años, Los Manolos fueron la referencia de la información deportiva con la sobremesa. El espacio que presentaban Manolo Lama, Manu Carreño y Juanma Castaño no tenía rival y era seguido por más de un millón de espectadores cada día en Cuatro.

Sus relaciones personales se torcieron con los fichajes de Lama y Castaño por la COPE y el de Carreño por la SER y terminaron por romperse con sus salidas de Mediaset, las dos por la puerta de atrás.

"No tengo ningún trato con él. Compartimos años gloriosos en Deportes Cuatro, pero se produjo una decepción a raíz de la salida de Manolo Lama. Hay una división que no ha cicatrizado nunca y que es difícil que cierre", declara a El Mundo.

Juanma Castaño: "Hay que ser agradecido con tu empresa, pero militante no"

El locutor, además, acaba de conseguir un sorpasso histórico en la última ola del EGM de 2019 al arrebatar el liderazgo de 25 años que ostentaban El larguero de la SER en favor de El partidazo de COPE.

Aun así, Castaño piensa que ambos espacios se tienen respeto: "La guerra García - De la Morena enfrentó no solo a dos grupos de comunicación sino prácticamente a dos Españas. Hoy no existe eso y me alegro. Mantenemos una línea de respeto con los rivales".

"Hay que ser agradecido con tu empresa, pero militante no. Eso lo aprendí cuando me fui de la SER", concluye. "Me di cuenta de que te dejabas la piel por gente que hoy es dueña de un empresa y mañana, a lo mejor, es de otra".