Adara desvela qué es lo primero que hará si es la expulsada de 'GH VIP' Ecoteuve.es 11:40 - 5/12/2019 0 Comentarios

La concursante se mide con Estela en la última nominación del programa

Adara Molinero y Estela Grande se juegan la última plaza en la recta final de GH VIP. Las concursantes tuvieron un encuentro con Carlota Corredera para expresar cómo se sienten de cara a la expulsión y cuáles serían sus deseos si saliesen este jueves de la casa de Guadalix.

Adara confesó a la presentadora que tiene "más miedo que nunca porque somos las últimas y es difícil quedarse". Además, la madrileña expresó que el reencuentro de su rival con Kiko, Sofía y Diego Matamoros "puede beneficiar a Estela porque se mantuvo muy en su sitio y en lo que pensaba".

Asimismo, Molinero desveló que si finalmente resultase expulsada "lo primero que quiero hacer es ver a mi bebé, llamar a mis padres para que me pongan al día y y luego llamaría a Hugo" y añadió que "necesito ir asimilando y resolviendo todo. Es muy complicado". La conversación con Gianmarco llegaría después de hablar con sus padres y con Hugo.

La conversación pendiente entre Adara y Gianmarco

"Después de ver a mi padre me quedé más tranquila porque llevo un mes sin poder decir lo que pensaba y sin poder expresarme. Me sentí comprendida y me tranquilizó mucho", prosiguió Adara respecto al triángulo amoroso que comparte con Hugo y Gianmarco.

Carlota Corredera quiso saber en qué punto se encuentran sus sentimientos por el italiano y si le gustaría hablar con él. La joven confirmó que "después de todo me gustaría hablar con él" para saber "si me está esperando fuera".