Pablo Motos desvela el terrible accidente que le desfiguró la cara: "Me caí por un puente" Ecoteuve.es 5/12/2019 - 11:02 0 Comentarios

El presentador cuenta a Álex Márquez cómo se rompió "el tabique y varios dientes"

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Álex Márquez. El flamante campeón del mundo de Moto2 visitó El Hormiguero pocas semanas después de confirmarse que el próximo año, en su salto a la categoría reina, será compañero de equipo de su hermano Marc Márquez en Repsol Honda.

Aprovechando la visita del catalán, Pablo Motos quiso desvelar una anécdota de su adolescencia que "nunca había contado": el terrible accidente que sufrió la primera vez que se subió a una moto. "Me da mucha vergüenza, pero lo voy a explicar", afirmó el presentador ante la atenta mirada de su invitado.

Lea también: Roberto Bautista desvela a Pablo Motos cómo vivió la muerte de su padre: "Me pude despedir de él"

"Me pasó la primera vez que me dejaron una moto. Yo no tenía ni idea de conducir. Me dejaron una moto y uno piensa en cuánto recorrido tendrá el gas, creo que es un error que se suele tener. Giras la muñeca a fondo y la moto se pone a tope. No me dio tiempo a nada. Salí recto y me caí por un puente", contó entre risas.

Márquez señaló que ese tipo de incidentes es "la caída más típica en niños que empiezan, porque dan gas y la inercia les tira para atrás y no saben qué hacer. "Eso es lo que trataba de explicar yo, es lo que me sucedió", confirmó Motos antes de dar más detalles sobre la gravedad de su accidente.

"Yo me caí por un puente considerable. Había poca agua. Es más, un poquito más de agua no me habría venido mal porque me rompí el tabique y algunos dientes. Todo esto que ves es falso", dijo señalándose la cara.

"No llevaba casco, en aquel momento íbamos de otra manera. Antes, la época de la que yo te estoy hablando, nadie llevaba casco porque no era obligatorio", recordó el valenciano mientras él y su invitado destacaban la importancia de la ley que obliga a ponérselo. Motos concluyó su anécdota asegurando que, desde entonces, cuando coge una moto va "muy despacito".