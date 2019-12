María Valverde deja atónito a Broncano con su respuesta a la pregunta del sexo: "Me masturbo bastante... por salud" Ecoteuve.es 5/12/2019 - 10:31 0 Comentarios

La actriz desveló en 'La Resistencia' el secreto del buen estado de su salud

María Valverde visitó este miércoles el plató de La Resistencia para promocionar Araña, última película del cineasta chileno Andres Wood de la que es protagonista. Y como no podía ser de otra forma, la actriz tuvo que enfrentarse a la ya mítica pregunta del sexo de David Broncano sobre cuántas relaciones ha tenido en el último mes.

"No follo tanto como me gustaría, pero me masturbo bastante", aseguró la intérprete que, lejos de dar una cifra exacta, dejó atónito al presentador con una explicación médica que nadie se esperaba. "¿Sabes por qué me masturbo bastante? Cuando tienes relaciones sexuales o te corres generas una hormona que se llama oxitocina", empezó diciendo ante la sorpresa del cómico.

"Eso te produce querer tener más sexo y es muy buena para el sistema inmunológico. Por eso los médicos deberían recetar follar. No es coña, ¿eh? Es de verdad. Pero es rico", añadió Valverde, que en 2017 se casó con el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

"Por tanto, en busca de la oxitocina, si no has podido tener relaciones sexuales clásicas, haces lo que se pueda", señaló el humorista. "Exacto, es por el bien de mi salud", sentenció Valverde ante los aplausos del público.