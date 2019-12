La declaración más polémica de 'First Dates': "Hay que recuperar la tradición del matrimonio entre hombre y mujer" Ecoteuve.es 10:40 - 5/12/2019 0 Comentarios

"Creo en Dios, en Jesucristo, en los ángeles y en las vírgenes", dijo Irene

Félix acudió al restaurante de First Dates asegurando que es "una persona divertida y risueña". No obstante, el joven está desilusionado con el amor ya que "las mujeres que no me han sabido querer". Su cita fue Irene, una chica procedente de Cuenca que nada más entrar dejó clara su forma de pensar: "Creo en Dios, en Jesucristo, en los ángeles y en las vírgenes".

Los invitados del programa comenzaron a hablar de sus parejas anteriores. "Siempre he tenido relaciones cortas. La gente a nuestra edad están solteros, separados o divorciados. Los que están solteros no tienen hijos pero tampoco quieren compromiso", expresó la joven.

Irene sorprendió con una declaración que llamó la atención a los espectadores del programa. "La tradición de casarse, un hombre y una mujer y tener hijos se ha perdido, creo que deberíamos ir tiempo atrás para conservar lo que realmente nos han inculcado en la vida".

Irene duda de la sinceridad de Félix

Durante la cena, hablaron de música y religión. Pese a que parecía que tenían muchas cosas en común, la joven declaró que "mi impresión es que ha querido darme la sensación de que es sincero pero que algo esconde, no me dice toda la verdad". Y añadió que "no me lo imagino romántico. Quizá me equivoque pero si lo fuera hubiese tenido algún detalle".

Félix dijo que le gustaría tener una segunda cita "porque creo que hemos congeniado y tenemos cosas en común". No obstante, Irene declinó seguir conociéndose: "La cita ha ido bien pero creo que no me ha sido sincero entonces no la tendría".