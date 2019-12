Antonio David ataca a Terelu Campos: "Yo trabajaría con gente profesional, no con 'hijas de" Ecoteuve.es 4/12/2019 - 17:07 0 Comentarios

El concursante de 'GH VIP 7' 'dispara' al clan Campos tras salir del reality

Antonio David Flores ha vuelto al mundo de la televisión. Y lo ha hecho con mucha fuerza. El concursante de GH VIP 7 ha atacado al clan Campos, empezado en María Teresa y acabando en sus dos hijas, Terelu y Carmen Borrego.

El ex de Rocío Carrasco responde irónico al saber que la presentadora "no iría con él ni a la esquina". "¡No creía ser tan importante! Si pretende atacarme, le digo que yo soy de Málaga, como ella, y de allí la gente nos conoce a los dos".

Antono David afirma que no le "da miedo, no me achanta" y dice que durante mucho tiempo fue vetado en televisión dejando caer que la Campos sabría la razón: "Verdad solamente hay una".

En su entrevista a la revista Lecturas, el ex Guardia Civil se despacha también de Terelu, que siempre ha mostrado su apoyo a Rociíto: "Yo trabajaría con gente profesional, no con 'hijas de'. Terelu no es profesional, para eso hay que ser objetiva".

De Carmen Borrego cuenta que "debe cerrar la boquita" y que tampoco se sorprende que le haya criticado: "¡Qué pena que cuando ya nadie te compra nada, tengas que recurrir a la vida de los demás".