Alfredo Duro debutará como boxeador y muestra su impactante cambio físico en 'El chiringuito' de Pedrerol Ecoteuve.es 4/12/2019 - 13:20 0 Comentarios

El tertuliano anunció que el combate se disputará el próximo jueves 12

Alfredo Duro sorprendió este martes a la audiencia de El chiringuito anunciando que va a debutar como boxeador. El colaborador de Pedrerol se subirá al ring el jueves 12 en el gimnasio Emporio Barceló, en Alcorcón: "Cuando suene la campana, Alfredo Duro se enfrenta a otro pujil y a boxear".

"Esto empezó hace algo más de diez meses. Empezó como una posibilidad muy, muy, muy lejana, pero que fuimos viendo que era posible y yo me fui animando mucho. Está decidido desde hace tiempo, he entrenado muy duro desde hace diez meses", empezó diciendo el tertuliano.

"He experimentado un cambio físico que a la vista está. Esto no se vende en un rastrillo ni tampoco se va a una maquinita como Pipi y ala, 'arreglaó", bromeó para después desnudarse y enseñar orgulloso su torso a la audiencia. "Silencio todos. Cambio físico brutal", dijo Pedrerol.

"Lo que va a ocurrir lo puede hacer cualquiera, pero no se puede hacer de cualquier manera porque no es una broma. Tranquilidad todo el mundo, los riesgos están controlados en un 99% y me queda el 1% que hay que dejárselo al destino", dijo.

El exdirector deportivo del Getafe y exdirector de comunicación del Córdoba debutó en 2018 como comentarista fijo de la lucha libre de Neox, en los combates del WWE SmackDown y WWE: Raw.