Roberto Bautista desvela a Pablo Motos cómo vivió la muerte de su padre: "Me pude despedir de él"

El tenista explicó en 'El Hormiguero' cómo superó uno de los momentos más duros de su vida

Pablo Motos recibió este martes la visita de uno de los héroes de la Copa Davis: Roberto Bautista, que acudió al plató de El Hormiguero tras haber sido clave para que España conquistara su sexta ensaladera. Sin duda, uno de los momentos más felices de su trayectoria profesional que coincidió en el tiempo con uno de los peores a nivel personal: la muerte de su padre a pocos días de la final.

Bautista explicó en el programa de Antena 3 que su padre empeoró mucho mientras disputaba uno de los partidos del torneo y que su mujer prefirió no contarle nada hasta después del encuentro: "Ese mismo día teníamos que jugar contra Croacia y prefirió esquivar el tema y no decirme nada antes del partido", dijo antes de recordar que acabó diciéndoselo por la noche tras hablar con los médicos.

"A partir de ahí ya fue dormir poco, dormir mal. Al día siguiente llamé a la doctora y me dijeron que tenía que tomar la decisión: si aguantábamos a mi padre en la situación que estaba o que si me iba para casa, probablemente me daría tiempo a despedirme de él", dijo emocionado el tenista, que acabó consultándolo con su capitán, Sergi Bruguera, a pesar de que "prefería no decir nada porque es una noticia desagradable que quita los focos de la competición".

El líder de la armada española le propuso hacerlo público para evitar las preguntas de la prensa y él aceptó: "A partir de ahí empecé a recibir muchos mensajes de apoyo, me fui para casa y, por suerte o por desgracia, pude vivir los últimos minutos de mi padre y me despedí de él", contó el castellonense antes de desvelar que Rafa Nadal fue clave en su regreso al torneo para disputar la final.

"Tener a Rafa en el equipo es muy positivo para todos, contagia unas ganas de ganar, una competitividad, un afán de superación, una chispa, algo especial que nos empuja a todos y nos lleva en volandas", declaró en un elogio a su compañero.

Bautista se incorporó a la competición el día de la semifinal y compartió con Bruguera que aunque "estaba en muy malas condiciones", se ponía a su disposición si quería que jugara en la última tanda de partidos ante Canadá. "No tenía muchas fuerzas pero por lo menos toqué la bola un poco y me sirvió para jugar la final en domingo", relató.