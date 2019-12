Candela Peña destroza ante Broncano el mito sexual del succionador de clítoris: "No todas tenemos lo mismo" Ecoteuve.es 4/12/2019 - 11:52 0 Comentarios

La actriz protagoniza un desternillante 'tuppersex' en el plató de 'La Resistencia'

Broncano vivió este martes uno de sus momentos más esperados en La Resistencia. Después de varios meses haciendo chistes sobre los succionadores de clítoris, Candela Peña puso en las manos del presentador su propio satisfyer: "Siento el poder, ¿eh?", dijo después de que la actriz le advirtiera entre risas de que solo podía tocar la parte inferior del aparato.

Peña, que se ha convertido en colaboradora habitual del programa, llegó al plató de #0 para hacer un tuppersex en el que acabó destruyendo el mito del succionador: "A mí no me ha ido bien", empezó confesando la intérprete ante la decepción del humorista y del público.

"Es que debe ser que no lo sé usar bien. Lo gordo va para arriba, es rarísimo. Es que es como un percutor. 'Toc, toc, toc'. No sé, yo no lo veo claro todavía", aseguró la catalana. "¿Pero cómo va a ser eso? Si todo el mundo dice que es lo mejor que hay", señaló Broncano. "Es que no todas tenemos las cosas iguales", le recordó su compañera.

Acto seguido, Candela Peña comenzó a sacar de una caja una gran variedad de jueguetes sexuales: desde varios dildos de gran tamaño a un anillo vibrador para el pene. "Eso igual es para el chico, ¿eh?", apuntó Broncano sobre este último instrumento.

"Pues te ha costado mucho, pareces tonto chico. Se entiende que esto es para meter la chistorra", bromeó la actriz antes de explicar su funcionamiento. Finalmente, la protagonista de Hierro desveló las "cochinadas" que le llegan a través de las redes sociales desde que ha comenzado a colaborar en el programa. "Me entran muchos jovencitos, ¿eh? Pero de muchachos muy pequeños. Me dicen que soy una MILF", contó entre risas.