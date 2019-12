Calabazas insólitas en 'First Dates': Albert morrea apasionadamente a Noelia, pero luego la rechaza Ecoteuve.es 4/12/2019 - 11:44 0 Comentarios

La joven se cogió un rebote tremendo: "Me rechazas por ser celosa... ahí te quedas"

Lo nunca visto en First Dates. Albert y Noelia protagonizaron una de las citas del programa emitido este martes en Cuatro que contó con uno de los finales inesperados más sorprendentes. Cuando parecía que todo había ido como la seda, y después de unos apasionados besos en el reservado, él la rechazó con los "celos" como excusa.

Pero empecemos por el principio. Noelia llegó al restaurante de Carlos Sobera afirmando que le gustan los chavales de barrio. Que tengan su toque pijito, pero que a la vez sean un poco chulitos". Además, la barcelonesa reconoció ser "celosa hasta el punto de mirarle el móvil para sentir más confianza en mí misma y en mi pareja".

Por su parte, Albert, un DJ que venía también de Barcelona afirmó que quiere "encontrar una chica que fuera un pibón. Que, si las ves por la calle, gires el cuello".

Tras la cena, en la que comprobaron que tenían varios puntos en común, pasaron al reservado donde se besaron apasionadamente varias veces. "Albert besa bastanta bien. No me desagrada para nada. Me encanta. Está muy bien", dijo ella, muy ilusa, porque él afirmó que "no repetiría" pese a que sus labios le habían gustado.

Noelia se llevó el corte al final, cuando Albert no quiso tener una segunda cita porque "me ha dicho que era celosa y yo los celos no me los puedo llevar". Su decisión enfadó mucho a la joven: "No te he visto indeciso conmigo. Me das un beso y luego me rechazas por ser celosa... Ahí te quedas sabes".