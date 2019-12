Diego Matamoros explota contra 'GH VIP' durante su visita a Estela: "Esto es una cerdada" Ecoteuve.es 4/12/2019 - 10:16 | 10:32 - 4/12/19 0 Comentarios

El marido de la concursante carga contra el reality por subir a la casa a Kiko y a Sofía

Gran Hermano VIP volvió a vivir este martes una noche de alto voltaje con la emisión del primer Límite 48 Horas con Carlos Sobera sustituyendo a Jorge Javier Vázquez tras su nuevo paso por quirófano. El programa hizo subir a la casa a Kiko, Sofía y Diego Matamoros para que solucionaran ante las cámaras el conflicto surgido por la estrecha relación que tuvo Estela con el primero al comienzo de la edición.

Estela se quedó en shock al ver todo lo que había generado su especial amistad con Kiko, que quedó en evidencia tras la emisión de las imágenes en las que confesaba a Gianmarco sentir "butterflies" [mariposas] por su compañera.

"Bueno, es que ni siquiera sabía lo que significaba 'butterflies'. El inglés siempre se me ha dado muy mal", alegó en una excusa que no se creyó nadie. Estela, por su parte, negó haber tenido la más mínima duda en sus sentimientos hacia Jiménez. "No, no, yo no las tengo. Si hubiera pensado que te gustara, me hubiera sentido incómoda y hubiera puesto tierra de por medio", alegó ella.

Lea también: Sobera explica el estado de Jorge Javier Vázquez tras su operación: "Todo ha salido bien y está pensando en volver"

Kiko salió del confesionario y entró Sofía Suescun, que le pidió a Estela que fuera clara en lo que había pasado con su novio: "No pasa nada si has sentido algo por él, pero tienes que confesarlo porque a la audiencia le gusta más la gente que es sincera. No entiendo que mientas y ocultes algo que tarde o temprano, se va a saber", criticó la navarra ante la estupefacta mirada de Estela. "Es que no es así. No pasa nada porque seamos amigos. Y te estoy respetando, pero si esta conversación la tenemos en otro sitio te diría: "¡Anda! ¡Vete a tomarte algo y luego hablamos!", dijo enfadada la modelo.

Diego explota contra GH VIP: "Esto es una cerdada"

El reality despidió a Suescun y pidió a Diego Matamoros que entrara en la sala de expulsiones. El hijo del colaborador de Sálvame mostró enseguida su enfado contra el reality, al que acusó de haberle preparado una encerrona. "Yo no accedí a subir para esto, me parece una cerdada lo que habéis hecho. Espero que esto se lo hagáis también a Adara con los dos. Yo he subido para apoyarte y decirte que te quiero, que esos vídeos que has visto son de hace mucho tiempo", dijo en referencia a varias imágenes de la que se lió hace unos meses fuera de la casa.

"Yo me comprometí a ver a mi mujer, como cualquier familiar que ha venido, a verla porque estaba de bajón. Pero no a que se le dé información como han hecho estos dos, que esto ha sido una puta mierda. Es una cerdada, una auténtica cerdada lo que le habéis hecho poniéndole estos vídeos y no otros de lo que ha dicho él fuera", sentenció Diego Matamoros mientras Estela no terminaba de asumir toda la información que le habían hecho llegar esa noche. La joven vivió este martes un anticipo de todo a lo que se puede enfrentar este jueves si finalmente es expulsada, ya que tras la salvación de Mila Ximénez, se enfrentará al duelo final contra Adara.

Finalmente, Carlos Sobera se vio obligado a dar la cara por el programa: "Entiendo que Diego pueda estar enfadado pero no me parece bien que diga que la cadena le ha estado acosando, entre otras cosas porque han ocurrido cosas fuera de la casa que ha protagonizado Diego y que nosotros podríamos haber utilizado y no lo hemos hecho. Esto demuestra que por nuestra parte no hay intención de fastidiar a la gente", defendió.