Siri corrige en directo al presentador del tiempo: "No hay nieve en el pronóstico"

Un presentador recibió una ayuda inesperada mientras informaba del pronóstico del tiempo. Cuando Tomasz Schafernaker avisaba de las nevadas en Minneapolis y Denver, una voz se coló en la emisión en directo de la cadena BBC Weather.

"No hay nieve en el pronóstico del tiempo", se escuchó. Se trató de Siri, el asistente de Apple que se conectó cuando el meteorólogo levantó su brazo.

"Les pido disculpas, no era parte del plan", dijo algo avergonzando al mismo tiempo que desconecto el aparato. Mientras tanto, el presentador del informativo bromeó: "Pensaba que sí había nieve en tu pronóstico del tiempo".

Schafernaker zanjó entre risas la anécdota y confiando en su información: "Seguramente no sabe de qué sitio estoy hablando":

When you're a weather presenter and your watch contradicts your forecast....????

????Sound on???? pic.twitter.com/YXojblKcIQ